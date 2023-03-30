Bin 300 yıllık türbede mukabele geleneği sürdürülüyor

"Başını vermeyen şehit" olarak bilinen ve Sinop'ta şehit düştüğü noktaya türbesi yapılan Seyyid İbrahim Bilâl Hazretleri'nin türbesi, Karadeniz Bölgesi'nde inanç turizminin önde gelen mekânlarından olarak biliniyor. 13 asırlık türbe içerisinde bulunan 234 yıllık camide her yıl Ramazan ayı geleneği olan mukabele kültürü yaşatılıyor.

Hz. Muhammed'in 4. kuşak torunu

Türbe hakkında bilgi veren Seyyid Bilâl Camisi İmam Hatibi Selahattin Başkaya, “Seyyid Bilal Hazretleri, Peygamber Efendimizin dördüncü göbek torunu oluyor. Aynı zamanda din ve İslam'ı yaymak için seferlere katılarak, İstanbul'un fethi için yola çıkmışlar ve bu yolculuk tamamlanamadan, denizdeki fırtınaya yakalanarak Sinop limanına sığınmışlar. Sinop'ta yapmış oldukları tekfurla mücadelelerinde şehit olmuş bir Allah dostudur” diye konuştu.

Türbenin Anadolu Selçuklu döneminde yapıldığını kaydeden Başkaya, “Aleaddin Keykubat döneminde 1280 yılında yapılmıştır. Cami de 1789 yılında Sinop'u ziyaret eden Osmanlı deniz komutanı Cezayirli Ali Paşa tarafından yaptırılmış bir eserdir. O günden bu güne Seyyid Bilal Hazretleri, ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinden insanlar tarafından çokça ziyaret edilen bir mekândır. Bana göre İstanbul'da Eyüp Sultan, Konya'da Mevlana, Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretlerinin mekanı neyse Seyyid Bilal Hazretleri'nin mekanı da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Berkan Şen

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