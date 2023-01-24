Bin 400 işçinin başlattığı grev 'Milli güvenliği bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle ertelendi

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle, Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında bin 400 işçi dün sabah saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu. Ancak bu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre grev 60 gün ertelendi. Kararda grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle toplu sözleşme kanunun 63. Maddesi gereği ertelendiği belirtildi.

Cihat Polat

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