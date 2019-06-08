Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor

Kdz. Ereğli ilçesinde 3 yıl önce çiftlik kuran 25 yaşındaki Endüstri Mühendisi Musa Gültekin'in Paşa adını verdiği boğası 2 yılda bin 400 kiloya ulaştı.

Simental cinsi boğaya kilo alması için ilave bir bakıma almadığını anlatan Gültekin, hedefinin bin 800- 2 bin kiloya çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi 2. Sanayi Caddesi'ndeki çiftliklerinde, 3 yıldır hayvan üreticiliği yaptığını belirten Gültekin, “Ailem geçmişten beri bir iki adet hayvana bakıyordu. Ben de mezun olduktan sonra hayvancılık sektöründe ilerlemeyi düşündüm. Ülkemizde hayvancılık sektörünün sıkıntıda olduğunu da bildiğimden, bu işi büyütmeye karar verdim. Aynı zamanda, bölgemizdeki gençlere de örnek olup, teşvik etmek istedim. Bu amaçla, 3 yıl önce 5 büyükbaş hayvan ile başladığımız sektörde, bugün yaklaşık 60 hayvana ulaştık. Üretmek hoşuma gittiği gibi, üretim yaparak ülkemize de katkı sağladığıma inanıyorum” dedi.

Kendi ahırında doğan boğa bin 400 kiloya ulaştı

Kendi ahırlarında dünyaya gelen paşanın 2 yaşında olmasına rağmen bin 400 kiloya ulaştığını ifade eden Gültekin, besledikleri hayvanlara sanayi yemi vermediklerini vurguladı. Gültekin, “Ağırlığı bin 400 kilograma ulaşan dana, şu ana kadar bölgemizde rekor kiloya sahip duruma geldi. Beslenmesini de yine kendi tarlalarımızdan temin ettiğimiz yiyeceklerle birlikte mısır sılacı, saman, yonca gibi ürünlerle sağlıyoruz. Sanayi yemi de kullanmıyoruz. Diğer büyükbaş hayvanlarımızdan farklı bir beslenme yada bakım yapmıyoruz. Ancak, diğer hayvanların ağırlıkları günlük 1-1,5 kilogram artarken, Simental cinsi danamız ise 2 kilogram kadar ağırlaşıyor. Beslenmesine biraz daha özen göstermiş olsak, daha da büyüyeceğinden zaptı zor olur diye de düşünüyoruz. Damızlık olarak yetiştirdiğimiz ‘Paşa'dan alacağımız yavruları da büyüterek, 1800-2 bin kilogramlara çıkarıp, yeni rekorlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Paşa'yı Kurban Bayramı'nda satışa çıkartmayı hedeflediklerini de söyleyen Gültekin, geçlere hayvancılık sektörüne atılmayı tavsiye etti.

Vedat Kılıç - Elif Altıner