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Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

Eskişehir’deki hayvan pazarına getirilen 'Covid' isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.

Eskişehir hayvan pazarında bulunan büyükbaş hayvanlar arasında en büyük olarak anılan ‘Covid' isimli boğa görenlerin ilgisine neden oluyor. İsmini, içinde bulunulan Covid-19 salgınından alan 2,5 yaşındaki boğanın ağırlığı, sahibi Hanefi Karatay'ın iddiasına göre bin 470 kilogram. Pazarda iriliyle diğer büyükbaşlardan oldukça farklı duran danayı bayrama bir gün kalmasına rağmen ciddi bir talibi yok. Sahibi tarafından 35 bin lira fiyat belirlenen Covid pazarda alıcısını beklemeye devam ediyor.

“ Doğal besledik”

Covid'in bakıcısı Hanefi Karatay, hayvanın bu kadar iri olmasını cinsine ve beslenmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Sevinç köyünde yetiştiricilik yapan Hanefi Karatay, Simental cinsi boğasının doğal yollarla beslediğini aktardı. Boğası hakkında Hanefi Karatay, “Boğamız ismi Covid. Doğumu Covid-19 salgının başlangıcına denk geldi. Hem beslenmesinden hem de cinsinden dolayı bu kadar iri oldu. Tamamen doğal beslendi. Son üç aydır arpa ağırlığı verdik. Sürekli yonca ve fi yedi. Şuanda 28 aylık. Soranlar oluyor tabii ama şuana kadar ciddi bir alıcıyla karşılaşmadık. 1 ton 470 kilo ve fiyatını da 35 bin lira belirledik. Tabii nasip neyse o olur, gelenlere de ufak bir ikramımız olur” diye konuştu.

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner
 

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