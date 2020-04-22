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Bin 500 dolarını alamayınca kendisini yakmaya kalktı

Bin 500 dolarını alamayınca kendisini yakmaya kalktı
Bin 500 dolarını alamayınca kendisini yakmaya kalktı

Umman'da çalıştığı şirketten bin 500 dolar alacağını tahsil edemeyen bir şahıs, Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bir otelin önünde meydana geldi. Umman'da bir inşaat şirketinde 1,5 yıl çalışan ve uzun süredir parasını alamayan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Necmettin T. adlı şahıs, muhatap bulamadığı ve parasını alamadığı gerekçesiyle inşaat firmasının bürosunun bulunduğu otelin önüne geldi. Şahıs, yanında getirdiği benzinle kendini ateşe vermek istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Necmettin T.'ye uyarılarda bulunarak kendine zarar vermesini engelledi. Sağlık personeli, şahsı ikna ederek kendisini yakma fikrinden vazgeçirdi.

Necmettin T., olay yerindeki polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Umutcan İşledici

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