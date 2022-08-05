Bin 800 yıllık liman yeniden gün yüzüne çıkarılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin limanı olan Soli Pompeipolis Antik Limanında kazı çalışması başlatıldı. Tarihi 2. yüzyıla uzanan Soli Pompeiopolis Antik Limanında kazı 4 Ağustos'ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan kazılar, 2 ay devam edecek. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl limanın mendirekleri ortaya çıkarılmaya çalışılacakken, en son aşamada ise sütunlu caddeyle bağlantısı gün yüzüne çıkarılacak.

"Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından biri"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl ilk kez başlatılan çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yaptı. Prof. Dr. Remzi Yağcı, buranın Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından birisi olduğunu belirterek, "Bu liman büyük Pompeius'un kurduğu kentin limanı. Liman çok önemli bir ekonomik hareketliğin göstergesidir. Zaten Soli Pompeipolis büyük bir kent. Görünür kısmı az olmasına rağmen Roma İmparatorluğunda aktif limanlardan birisi. Biz yıllar sonra burayı programımıza aldık ve çalışmalara başladık” diye konuştu.

"Burası görkemli bir liman"

Çalışmalara 10 işçiyle başladıklarını kaydeden Yağcı, “Tabi bu sayı artacak. İşçi sayısını 30'a çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an batı dalga kıran üzerindeyiz. Burası görünür 160 metre uzunluğunda. Limanın toplam görünebilir uzunluğu ise 320 metredir. İki mendirek arası 180 metre ve burada büyük limanlarda kullanılan hidrolik betonlar var. Bütün Romalıların limanları arasında yapılan araştırmada Pompeipolis ile İtalya'daki bir limanın benzer oranlarda olduğu görüldü. Sağlam bir yapısı var. 2 katlı bir yapı. Bunun bitmiş hali kentin kuruluşunun 249. yıldönümünde basılan bir sikke üzerinde görülüyor. Mendireklerinin ağızlarında heykeller var. O yüzden burası görkemli bir liman. Tabi buranın açığa çıkarılması orta vadeli değil, uzun vadeli bir projedir” şeklinde konuştu.

"Günümüzden bin 800 yıl önce bu liman aktif hale getirilmiştir"

Limanın 2. yüzyılda tam olarak bitirildiğini vurgulayan Yağcı, “Günümüzden bin 800 yıl önce bu liman tam aktif hale getirilmiştir. En önemlisi burayı sütunlu cadde ile bağlamaktır. Burası kumla dolduğu için liman şu anda hemen hemen 4'de 3'ü kumun içinde. Bizim bu durumda geriye doğru önce mendirekleri açığa çıkarıp, buranın bir liman olduğunu en azından kamuoyuna göstermek istiyor. Buranın daha titiz korunması gerektiğini, koruma altına alınması gerektiğini ve en son aşamada da sütunlu caddeyle birleştiğini göstermek istiyor. Yani denizin sütunlu caddeye kadar gittiğini göstermek amacındayız. Çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izniyle, Mezitli Belediyesi, MIP ve Deniz Ticaret Odasının desteğiyle sürdürülüyor. Bu sene burada 2 aydan fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü

