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Bin adet saka kuşu bulunduran şahsa 1 milyon 200 bin lira ceza

Bin adet saka kuşu bulunduran şahsa 1 milyon 200 bin lira ceza
Bin adet saka kuşu bulunduran şahsa 1 milyon 200 bin lira ceza

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol uygulamasında bir otobüste, avlanması ve beslenmesi yasak olan bin adet saka kuşu bulundu. Şahsa 1 milyon 200 bin lira ceza kesildi.


Alınan bilgilere göre, Mardin'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol uygulamasında şüphenilen bir araçta yapılan aramada beslenmesi ve avlanması yasak olan bin adet saka kuşu bulundu. Aracında kuşların bulunduğu şahsa, 1 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordine kuran jandarma ekipleri, kuşları doğaya saldı.

Mustafa Kurtulan
 

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