Bin kişilik ekip teyakkuzda

Mamak'ta ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirerek muhtemel aksaklıkları giderdi. 161 kritik noktada ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere Mamak'ın her bölgesinde muhtemel kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşullarına karşı ilçe genelinde tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Amacımız Mamaklı vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan devam ettirebilmesini sağlamak. Kar yağışının devam etmesi veya artması durumunda ekiplerimiz teyakkuzda olacak” dedi.

100 araçlık güçlü filomuzla kışa hazırız

Kışın yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için 20 kar küreme aracı, 3 greyder, 2 loder, 55 kamyon ve kamyonet, 12 kazıyıcı yükleyici kepçe, 8 tuz nakil aracından oluşan kar ve buzla mücadele filomuz ile muhtemel bir yoğun kar yağışına karşı hazır olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “2.5 yıldır olduğu gibi 161 kritik noktada 1.000 acil müdahale personeli, 100 araç ve güçlü filomuzla kışın zorlu şartlarına hazırız. Gece gündüz demeden güzel Mamaklıların hizmetindeyiz” dedi.

Alpay Atcı