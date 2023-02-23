Bina enkazının yıkımı durduruldu, 'Zena' isimli kedi kurtarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesi'nde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

Helikopter kaldırıldı

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" denildi. İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılan 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan sepetli şnorkel kedinin bulunduğu noktaya ulaşamayınca kedi kurtarma operasyonunda helikopter kaldırıldı. Helikopterden sarkan bir asker kedinin bulunduğu daireye yetişmeye çalışsa da kedi sesten ürkerek iç tarafa kaçınca kurtarılamadı. Ekipler kediyi kurtarmak için drone ile izleme yaptı, tarımda kullanılan drone ile kapan bırakıldı. Kapana girmeyen "Zena" isimli kedi için bu kez AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla ekipler sepete binerek 4. kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi. İsminin "Zena" olduğu öğrenilen kedinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi.

3 kedi için çalışmalar devam ediyor

Enkazda kalan 3 kedi için de gerekli çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kızılay, "AFAD ekipleri 4. katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz" dedi.

Murat Başal



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