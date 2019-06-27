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Bina önündeki bisikleti böyle çaldı

Bina önündeki bisikleti böyle çaldı
Bina önündeki bisikleti böyle çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde apartmanın önünden bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

Bina önündeki bisikleti böyle çaldı - Tıkla İzle

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Akrabasını ziyarete giden Şahin Çelebi isimli vatandaş bisikletini bina kapısı önüne koyarak üst katta oturan akrabalarını ziyarete gitti. Çelebi yaklaşık 10 dakika sonra dışarı çıktığında ise bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Ardından binadaki güvenlik kameralarını inceleyen Çelebi büyük bir şokla karşılaşırken, bisikletinin orta yaşlarda bir kişi tarafından çalındığı gördü. 

Olayın ardından Çelebi polise şikayetçi olarak bisikletinin bulunmasını istedi. 

Görüntülere yansıyan hırsızlığın ise şu şekilde gerçekleştiği görülüyor. Apartmanın önüne gelen şahıs önce etrafı kolaçan etti. Bir ara güvenlik kamerasına da bakan şahıs daha sonra bahçe kapısını açtı ve içeri girdi. Telefonla konuşmaya başlayan şahıs ardından bisikletin ayaklığını kaldırıp üstüne binmeden eliyle sürerek götürdü.  

Osman Başpınar - Mine Tatay
 

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