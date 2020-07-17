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Bina sahipleri ve tesis yöneticilerinin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri kolaylaşıyor

Bina sahipleri ve tesis yöneticilerinin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri kolaylaşıyor
Bina sahipleri ve tesis yöneticilerinin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri kolaylaşıyor

Güç yönetimi şirketi Eaton, Eaton xStorage Compact ile bina sahipleri ve tesis yöneticilerinin küçük ve orta ölçekli ticari ve endüstriyel iş sahalarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerini kolaylaştırıyor.

Ticari ve endüstriyel bina sahipleri ve tesis yöneticileri; iş sürekliliğini sağlamak, kendi üretebilecekleri yenilenebilir enerjinin tüketimini en üst seviyeye çıkarmak veya elektrikli araç şarj cihazlarını entegre etmek için ihtiyaç duydukları güç kapasitesini elde etmek istiyor.

Bunu başarmak için, bina alanda kullanımı en aza indirecek çok amaçlı bir enerji depolama çözümü gerekiyor.Storage Compact, müşterilerine binalarda kurulumu ve kullanımı kolay tek bir rack kabinine sahip enerji depolama çözümü sunmak için ödüllü Eaton enerji depolama teknolojisinden yararlanıyor.

Güç Kalitesi, Elektronikler ve Gelişmekte Olan Pazarlar Bölümü EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Craig McDonnell' konuyla ilgili “Çok çeşitli ölçeklenebilir ve modüler, enerji depolama sistemleri sunuyoruz. Piyasaya çıkardığımızStorage Compact ürünü, bina sahibi veya binaları işleten ve ödüllü enerji depolama teknolojimizden yararlanmak isteyen müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlıyor. MüşterilerStorage Compact'ı ek ihtiyaçları için de kullanabilir ve back-up güç, pik azaltma ve yük değişimi gibi durumlarda bu sistemden yararlanabilirler. Bu sistem, frekans düzenlemesine katılarak şebeke istikrarına katkı sağlayabilir” dedi.

xStorage Compact, müşterilerin güneş enerjisi tüketimini en üst düzeye çıkarmasına ve elektrikli araç şarj istasyonlarının sahaya entegrasyonuyla ilgili kapasite sorunlarının engellenmesine olanak tanıyan çok kullanımlı bir enerji depolama sistemi olarak tanımlanıyor.

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