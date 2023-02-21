Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Hatay'da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu. 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Erdal Can İçelli - Batuhan Toprak

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