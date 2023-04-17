Bina yıkımında korku dolu anlar yaşandı

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir binanın acil yıkılması kararı alındı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında bina aniden çöktü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken çökme sırasında bölgeden geçen elektrik tellerinin binanın üzerine devrildiği ve elektrik akımının kapatılmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen çökmesiyle birlikte iş makineleri de tozların arasında kayboldu.

Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş

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