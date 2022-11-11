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Bina yöneticisine EYP'li saldırı düzenleyen şahıslar tutuklandı

Bina yöneticisine EYP'li saldırı düzenleyen şahıslar tutuklandı
Bina yöneticisine EYP'li saldırı düzenleyen şahıslar tutuklandı

Gaziantep'te, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenleyen iki şahıs tutuklandı.

Bina yöneticisine EYP'li saldırı düzenleyen şahıslar tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi, uzun süredir elektrik borcunu ödemeyen Uğur Y. isimli şahsın dairesine elektrik yüklemesi yapmayarak sigortayı kapatmış, duruma öfkelenen şüpheli şahıs, yönetici ofisine 2 adet EYP'li saldırı düzenlemişti. Yaşanan patlama sonucu yönetici ofisi savaş alanına dönerken, olayın yaşandığı bölgede büyük korku ve panik yaşanmıştı.

Said Vakkas Yağcı

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