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Binadan düşen mermer parçalarından kıl payı kurtuldular

Binadan düşen mermer parçalarından kıl payı kurtuldular
Binadan düşen mermer parçalarından kıl payı kurtuldular

Çankırı’da kaldırımda yürüyen 2 kişi, binadan kopan mermer parçalarından kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Binadan düşen mermer parçalarından kıl payı kurtuldular - Tıkla İzle

Çankırı'da Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki binaların önündeki kaldırımda yürüyen 2 kişi mermerlerin düşmesinden kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri hane sakinlerini uyararak cam ve balkonlarda bulunan mermerleri kontrol etmelerini söyledi. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturabilecek mermerleri güvenli bir şekilde söktü. 

Öte yandan iki kişinin yürüdüğü anda binadan kopan mermer parçalarından son anda kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.  

Hilmi Çelikel

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