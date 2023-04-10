'Binalar periyodik olarak muayene edilecek'

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çerçevesinde Türkiye bina envanteri hazırlanacak ve binalar periyodik muayenelere tabi olacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Ülkemizde 11 milyonu aşkın binada 23 milyona yakın bağımsız bölüm bulunuyor. Hanehalkımızın sadece yüzde 47,4'ü 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyor. Artık Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde, tüm binalar yerinde periyodik olarak muayene edilecek. Yeni kurulacak bir birim tarafından yapılacak bu kontrollerde mimar, mühendis ve şehir plancıları görev alacak. Türkiye bina envanteri sistemi ile de, binaların risk durumlarının tespiti yapılacak” dedi.

"Risk kalkanı modeli çok önemli"

Gerek müstakil yapılar gerekse de toplu yaşam alanlarında yer alan yapılar için hızlı bir tarama ve periyodik kontrole ihtiyaç olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Binalarda asansörler nasıl periyodik olarak kontrol ediliyorsa, hatta nasıl enerji kimlik belgesi veriliyor ise binaların da bir karnesi olmalı. Bu karnede binanın inşa türü, yapım yılı, gerek zeminin gerekse de yapının risk seviyesi, mimari ve statik projelere göre aykırılıkların bulunup bulunmadığı gibi kayıtlar ulaşılabilir olmalı. Binaya ilişkin yapı tatil tutanakları, sığınak gibi ortak alanların ilgili yönetmeliklere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, korozyon durumu, donatıların gözden geçirilmesi gibi periyodik olarak bina kontrol edilmeli. Bu şekilde özellikle kolon kesme vb. nedenler ile riskli hale gelen yapılar tespit edilebilir” diye konuştu.

"Emlak işletmeleri olarak verilere ulaşabilmeliyiz"

Türkiye genelinde 47 bine yakın yetki belgeli emlak işletmesinin bulunduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Yetki belgesi almış olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tapu sicili ve belediyeler gibi kurumlar ile erişimler sağlanmalı. Örneğin bir taşınmazın hangi yılda inşa edildiğini kolaylıkla öğrenebilmeliyiz. Bu tür bilgiler tapu senetlerine de işlenmeli. Belediyelerdeki ruhsat, iskan gibi belgelere erişerek müşterilere doğru bilgileri vermek istiyoruz. Lakin her aşamada zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu tüm sistemlere erişim imkanımızın olması aracılık işlemlerimizi daha güvenilir hale getirecektir. Bu konuda görev Ticaret Bakanlığına düşüyor” şeklinde konuştu.

"Hayata geçmesini umuyoruz"

Taşınmaz alım - satımının güvenilir halde yapılabilmesinde emlak işletmelerinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, “Model çerçevesinde bizlerde müşterilerimize daha sağlıklı bilgi verebiliriz. Özellikle ülkemizdeki binaların periyodik olarak muayene edilmesi, bina karnesi uygulamaları, afet türlerine göre risk haritalarının güncellenmesi, kentsel dönüşümde riskli yapı stoğunun miktarına göre geliştirilecek programlar, yapı denetimine ek olarak zemin denetim uygulamaları ve yapı sağlığı izleme sistemleri gayrimenkul pazarlamasına bizler için daha geniş bir açı kazandıracak” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.