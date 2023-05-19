Binalardan tek katlı binanın üzerine atılan çöpler ikinci kez yangın çıkardı

Yangın, Fevzipaşa Caddesinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Tek katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Ekipler, bitişik binadan atılan çöplerin izmarit atılmak suretiyle yangın çıkardığını belirterek çöpleri dağıtmak suretiyle soğutma çalışması yaptı.

İtfaiyenin çalışmasını endişeyle izleyen vatandaşlar, her an böyle bir olayla karşılaşmanın endişesini yaşadıklarını, binaların birbirlerine çok yakın olması ve aralarına girme imkanı olmaması nedeniyle atılan çöplerin tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Bazı vatandaşlar, binaların ardık miadının doldurduğunu, Fevzipaşa Caddesinde acilen kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Arif Kaplan

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