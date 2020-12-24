Binali Kartal: 'Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek'

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Ancak bu mücadeleye skordan ziyade hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu. Turuncu-lacivertlilerden Rafael ve İrfan Can'ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'a gösterdiği kırmızı kartlar ile karşılaşmanın henüz başında Gustavo'nun, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahalede verdiği sarı kart ile özellikle Başakşehir camiasının tepkisini çeken genç hakemin söz konusu kararlarını FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bir hakem iyi diye üç günde bir maç veremezsiniz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yoğun atama takvimiyle hakemleri yıprattığını savunan Kartal, "Bahattin Şimşek bu sezon önemli maçlarda görev alıyor ki bu maçları hak ediyor. Ancak bir hakem iyi diye üç günde bir maç veremezsiniz. Üç günde bir maç verdiğinizde diğer maçtaki performansını ararsınız. Dün akşam vasat bir maç idare etti ama bunda asıl sebep atama hatası" diye konuştu.

"Sahadaki hakem ile VAR'ın bakış açısı çok farklı"

Dün akşam VAR'ın başında olan Cüneyt Çakır'ın, Gustavo'nun pozisyonunda hakem Bahattin Şimşek'i ekran başına çağırmasına rağmen genç hakemin kararını değiştirmemesine ilişkin ise Binali Kartal, "VAR her çağırdığında kamuoyu karar değişecek gibi bekliyor. Ama sahadaki hakem ile VAR'ın bakış açısı çok farklı, VAR aldatır. Hakemin bakış açısına saygı duymak gerek. Bence hakemin yorumu VAR'dan daha kıymetli. Maçı VAR değil, hakem yönetmeli, günahı sevabıyla" ifadelerini kullandı.

"Yönetemeyen yöneticiler hakemleri ateşe atıyor"

Bahattin Şimşek'e nasıl bir ceza verileceği yönündeki bir soruyu da eski hakem Kartal, şöyle cevaplandırdı:

"En dramatik taraf, bu maçın gözlemcisi de maçı görüntülerden tekrar tekrar izleyip, kamuoyunun genel bakışıyla hakem hakkındaki kararını verecek. Tepkiler özelikle güçlüler tarafından yapılınca daha dikkat çekiyor. Ciddi bir dinlendirme gelecek hakeme. Yazık olacak, yönetemeyen yöneticiler hakemleri ateşe atıyor."

"Genç hakeme maç verin ama sahip de çıkın"

Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nin yeni sezonda genç hakemlere önemli karşılaşmalarda görev verdiğinin hatırlatılması üzerine Binali Kartal, "Yönetemeyenlerin yönettiği bu ortamda gelecek karartılıyor. Ben hep söylerim işin başına ehil insanlar gelsin, hakemlikte kötü günler bitsin. 'Ben bilirim' egosundan kurtulmalı, iletişim, liyakat, hoşgörü ve ahde vefa çözüm yolu olmalı. Genç hakeme maç verin ama sahip de çıkın. Tugay Kaan Numanoğlu'na derbi maçı verdiler ama o da bunu beklemiyordu. Babası açıklamalar yaptı, Ali Koç'un şirketinde çalışıyor dediler. Ama MHK ve TFF yetkilileri çıkıp bir açıklama yapmadı. Bunu yapsalar milletin kafasından soru işaretleri gidecekti ve hakem de rahat edecekti" dedi.

Uygar Aydın