Binali Yıldırım: "14 Mayıs'ta Erdoğan gidecek, Apo çıkacak diyorlar, bu iş o kadar kolay değil”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muş'ta partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Partililere seslenen Yıldırım, “Sizlere milletin adamı Türkiye sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Reis şimdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'nin açılışını yapıyor. Bizde boş laf yok. Bizde hizmet, barajlar, içme suyu, bölünmüş yollar, şehir hastaneleri ve okullar var. Bu topraklar bize sultan Alparslan'ın emanetidir. Bu topraklara göz koyanlara Muşlular izin verir mi? O halde bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“Yolları böldük, hayatları birleştirdik”

2017 yılında Muş'ta verdiği sözlerin bir bir yerine geldiğini hatırlatan Yıldırım, Ne FETÖ, ne PKK'lı ne YPG'lisine bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini ifade ederek, “2017 yılında Muş'a geldiğimde hatırlayın. Muş'un benim için çok önemli bir yeri vardır. O gün on binlerce Muş'un merkezinde toplanmış, kar yağıyor aşağıyı göremiyoruz. Helikopter bir türlü iniş yapamıyor. Sonunda dedim ki biz Muş'u görmeden gidemeyiz. Kale Mahallesi'nde karın üzerine iniş yaptık ve sizlerle kucaklaştık. Orada söz vermiştik, dedik ki Muş'un içme suyu gelecek. Şimdi Muş'un içme suyu tamamlanmak üzere inşallah açılışını da beraber yapacağız. Yine o zaman 500 yataklı hastane sözü vermiştim. Onu da yapmaya başladık, hayırlı uğurlu olsun. Muş'ta yollar yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama bir şeye izin vermedik. Yoları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ne FETÖ, ne PKK'lı ne YPG'lisine bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bunun teminatı Muş'tur. 2002-2022 yılları arasında Muş Hasköy-Bitlis yolunu yaptık mı? Fransa Paris'te böyle bir yol yok. Aynen havaalanı gibi helal olsun. Eğer burada terör olsaydı ve can güvenliği olmasaydı bu yollar yapılır mıydı? Gördüğünüz gibi işimiz hizmet gücümüz Muş” şeklinde konuştu.

“Türk Kürt ayırmadan masum insanları katlettiler”

Yıldırım, bu toprakların bağımsızlığı için az bedel ödenmediğini söyleyerek, “Bu terör örgütleri kime en büyük zararı verdi. Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari, İstanbul'a yanı hepimize zarar verdi. Türk Kürt ayırmadan masum insanları katlettiler. Ömrünün baharındaki çocuklarımız dağa kaldırdılar. Bunlara fırsat verecek miyiz? O halde durmak yok yola devam diyoruz. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı Muş'ta rekor oyla seçmeye hazır mısınız? Yeni bir desten yazacak mısınız? Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek yetmez, onun milletvekillerini de Nur Ahmet Kılıçaslan, Mehmet Emin Şimşek ve Bahattin Işık'ı seçecek misiniz? Ancak beraber kanca beraber. Onun için bu 10 gün daha çok çalışacağız. Daha çok hemşerilerimizle bir araya geleceğiz” dedi.

“21 ay aday belirleyemediler”

“Bizim adayımız 21 yıldır gecesini gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

“6'lı masa döndü durdu, 21 ay sonra adayını açıkladı. 21 ay aday belirleyemediler. Sonunda adaylarını açıkladılar. Tek farkla yanına 2 tane de belediye başkanı koydular. İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını da yanına destek olsun diye koydular. 5 tane de Cumhurbaşkanlığı kadrosu açtılar. Biter mi daha PKK var, PYD var, YPG var ve onların arkasındakiler var. Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz Kandil'den, Suriye'den Amerika'dan FETÖ'cüler bölücüler avazları çıktığı kadar bağırmaya başladılar. Ne diyorlar ‘14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak Apo çıkacak.' Biz bu toprakların bağımsızlığı için az bedel ödemedik. 40 bin şehidimiz on binlerce masum Kürt-Türk vatandaşımız var. Bu iş o kadar kolay değil. Buradan söylüyorum. Millete söz diyorsunuz, peki millete söz derken dağdakilere, bölücülere ve FETÖ'cülere niye bir şey söylemiyorsunuz. Niye demiyorsunuz bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok. Siz binlerce insanın kanına girdiniz bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok. Niye demiyorsunuz. Diyemezsiniz çünkü birlikte yol yürüyorsunuz. HDP terör ile ilgili tek bir açıklama yaptı mı? PKK bölücü terör örgütler hepimizin sorunudur. Bunların arkasında hakim güçler vardır. Emperyalist güçler vardır. Niyetleri Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve bölgesinde söz sahibi olmasını önüne geçmektir. niyetleri Türkiye'nin enerjisini terör yolunda tüketmek istemeleridir.”

“Gün bu gündür, bugün bir ve beraber olma günüdür”

Bakanlığı sırasında yapılan yatırımları hatırlatan Yıldırım, ülkeye yıllardan beri kötülük yapan dış mihraklara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta vereceklerini belirterek, “Bakanlığım sırasında batıya bir lira yardım yaptıysak, buralara 3 lira yatırım yaptık. Çünkü vaktiyle terör örgütleri buraya yatırım yapmamızı engelledi. Alparslan Havalimanına eskiden uçak inmezdi. Şimdi yılda 500 bine yakın insan Muş'a geliyor. Fabrikalar açılıyor, tarım alanları sulanıyor ve Muş'ta refah akmaya devam ediyor. Onun için gün bu gündür. Bugün bir ve beraber olma günüdür. Ülkemize yıllardan beri kötülük yapan dış mihraklara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta verme günüdür. 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürümeye hazır mısınız? Rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızı ve onun milletvekillerini seçmeye hazır mısınız? 3'ünü birden Ankara'ya gönderecek misiniz? Allah sizden razı olsun. Var olun Allah'a emanet olun” dedi.

Daha sonra kentte ev ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'in vefat eden babasının taziyesine katıldı. Yıldırım'a ziyaretlerinde Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

İshak Güngör



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