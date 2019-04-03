Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

İtirazlar ediliyor. Bu ilk defa olan bir şey değil bugüne kadar olan bütün seçimlerde bu iş gerçekleşmiştir. Seçimin patronu YSK'dır. Seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu'dur ne de Binali Yıldırım'dır. Sayın İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi gerekmektedir.

İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan sorumsuzca davranmak ülkeye ve adaya zarar verir.

Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Sanki benim iki katım oy almış seçimi kazanmışta biz zaman kazanmak için burada bir pozisyon alıyoruz. Bunu şiddetle kınıyorum ve her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gitmesini ortaya çıkarmak benim vicdan ve namus borcumdur.

"BU MİLLETİN SİNİRİNİ BOZMAYA HAKKINIZ YOK"

Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur..