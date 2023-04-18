Binali Yıldırım: 'Bölge üzerinde hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rize'nin Çayeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Çayeli İlçe Başkanlığının önüne arabayla gelen Yıldırım'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden Yıldırım, daha sonrasında esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulanan Binali Yıldırım, yapılacak olan seçimlerin diğerlerinden ayıran bir özelliğin olduğunu vurgulayarak, "Maşallah Çayeli'ne adım atar atmaz Cumhurbaşkanımızın memleketinde müthiş bir sevgi seliyle karşılaştık. Küçük bir sokağı 1 saate yakın bir sürede bir tarafını ancak tamamlayabildik. Seçimlere sayılı günler kaldı. 27 gün sonra tekrar sandık başına gideceğiz. Milletvekillerimizi seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Öncelikle seçimlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimleri diğerlerinden ayıran bir özellik var. 15 seçim geçirdik Cumhurbaşkanımızla. Bu bir beceridir. Ancak bu seçimlerde dikkat çeken şeyler var. Bu seçimleri Türkiye'den daha çok dışarıdan ülkeler takip ediyor. Acaba bu bizi çok sevdiklerinden mi? yoksa, seçimlerimizi merak ettikleri için mi? Baktığımız zaman bölge üzerinde hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı. Recep Tayyip Erdoğan, güçlü AK Parti iktidarı ve şimdi Cumhur İttifakı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak karşı taraftaki ittifaka baktığımız zaman çok tehlikeli bir gelişmeyi gözlemlemekteyiz. İlk defa dağın, terörün desteklediği ve bölücü terör örgütünü meşrulaştıran bir süreç yaşıyoruz. Bunu ben milletimin takdirine sunuyorum. Şartlar ne olursa olsun. Bu ülkeyi bölmeye, federasyonu, yerel yönetimi özerklik şartını ortaya getirene bu millet geçit vermez. Biz bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olup birlikte Türkiye olacağız. Yüzüncü yılında ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden zerre kadar sapmadan yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor”

Binali Yıldırım konuşmasının devamında Türkiye'nin güvene ihtiyacının olduğunu bu ihtiyacı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu söyleyerek, "Daha seçim olmadan birleşme dönemi başladı. Sen onu alacaksın, ben onu alacağım, o görev bizim, bu bürokraside şu görevler bizim. Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor. Bunlar bize 90'lı ve 70'li yılları hatırlatıyor ve bu yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin güvene ihtiyacı var. Güçlü iktidara ihtiyacı var. Güçlü liderliğe ihtiyaç var. Tecrübeye ihtiyacı var. Oda nerede var; O da Recep Tayyip Erdoğan'da var. AK Parti ve Cumhur ittifakında var. Onun için kararlımla milletimizle kol kola yürümeye devam edeceğiz. Anadolu topraklarının istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarıdır. Balkanlar'ın, Kafkasların istikrarıdır. Dolaysıyla bu bölgede oluşabilecek bir olumsuzluk her tarafı kuşatıp, saracaktır. Bugün bakın Suriye'de iç savaş var. Irak ve Libya işgal edilmiş iç savaş devam ediyor. Kuzeyimizde savaşlar var. Dimdik durak tek yer var. O da Türkiye, hedef Türkiye'dir. Dolayısıyla yeni yüzyılda Türkiye'ye sahip çıkmak hepimizin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

Ali Maşalacı - Kubilay Ateş



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