Binali Yıldırım: 'Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var'

Sosyal Medya üzerinde başlayan kampanya ile Malatya'da gençlerle buluşmak üzere kente gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, program öncesi AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Yıldırım, Malatya'ya birçok kez geldiğini ancak bu sefer daha serbest bir gündemle geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2001 yılında bu yola çıktıklarını anımsatan Yıldırım, “Türkiye'nin o gün içerisinde bulunduğu şartları bugünün gençleri bilemezler. Çünkü o devirlerde daha çok küçüktüler ya da daha doğmamışlardı. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demiryollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri bir durumdayız" şeklinde konuştu.

Malatya'nın çok önemli bir il olduğunu ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasette geçmiş yıllarda, Cumhuriyet'in kuruluşunda ve 1980'li yıllardan itibaren bütün vatandaşlarımızın zihninde iz bırakmış rahmetli Turgut Özal, İsmet İnönü Malatyalı hemşehrilerimiz. Buradan yetişen değerli siyaset insanları. Bir anlamda Malatya, Türkiye'nin ortalamasını teşkil ediyor. Daha güzel bir Malatya için daha güzel bir Türkiye için bugüne kadar nasıl el birliğiyle, el ele vererek çalıştık isek bundan sonra da gayretimizi, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

Türkiye'nin önemli ve zor bir coğrafyada yer aldığını da belirten Yıldırım, “Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var, bunu biliyoruz. Bugün üzerimize geliniyor ise bunlar beyhude değildir. Birçok zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldik. Bugün yaşamakta olduğumuz zorluklar da geçecek zorluklardır, bunu biliyoruz. İnşallah çok daha güzel yılları beraber yaşamış olacağız” diye konuştu.

Yıldırım'a AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Malatya kayısısı hediye edildi.

Bahadır Aytekin

