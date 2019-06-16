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Binali Yıldırım: 'Bu seçimde oylar çalındı'

Binali Yıldırım: 'Bu seçimde oylar çalındı'
Binali Yıldırım: 'Bu seçimde oylar çalındı'

İstanbul'da yapılacak olan 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları cevaplıyor.

Binali Yıldırım: 'Bu seçimde oylar çalındı' - Tıkla İzle

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım seçimlerin yenilenmesiyle ilgili soruya,  'Sizin bir kabahatiniz yok. Ama oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu şaibe oldu. YSK bu durumu değerlendirerek seçimin yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bu konuda çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Dolayısı ile seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi o zaman kimsenin kafasında şüphe kalmayacaktı. Bu seçimde oylar çalındı. Oyların yüzde 10'u sayıldı, 29 binlerden 13 binlere düştü. Tamamı sayılsa sonucun değişeceği aşikar. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır.' dedi. 

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