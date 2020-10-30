Binali Yıldırım: 'Depremde 20 civarında yıkılan bina var'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılış ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinin ardından 6.6 şiddetinde depremin meydana geldiği İzmir'e hareket etti. Afyonkarahisar Valiliğinde depreme ilişkin yaptığı telefon görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, 20 civarında binanın yıkıldığını bildirdi. Yıldırım, “Bugün 14.52 itibariyle İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege'nin birçok bölgesinde hatta İstanbul'a varıncaya kadar deprem hissedildi. İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre raporlanmış can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Onların müdahaleleri yapılıyor. Oluşturulan kriz merkezine de bakanlarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı, Adalet Bakanı hareket halindeler. Valimiz şehirdeki yerel yöneticilerde hemen müdahale etmiş vaziyetteler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var” dedi.

“40 saniye süren büyük bir deprem”

İzmir'de meydana gelen depremin 40 saniye süren büyük bir deprem olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Ümit ederiz ki can kaybı olmadan bu depremi de atlatmış oluruz. Artçılar da bir yandan olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Buradan İzmir'e geçeceğim. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum, İzmirliler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ümit ederiz ki herhangi bir kaybımız olmaz ama büyük bir deprem, 40 saniye süren büyük bir deprem” diye konuştu.

Hayati Kanat

