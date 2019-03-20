Binali Yıldırım: 'İstanbul, 100. yıl hedeflerinde de itici güç olacak'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne az bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı'nın AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz'daki temasları kapsamında ikinci durağı Riva oldu. Burada Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan ortaokulun açılışına, Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, Genlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve vatandaşlar da katıldı.

“İstanbul 2023'e doğru sadece marka şehir değil, 100. yıl hedeflerinde de itici güç olacak”

Açılışta yaptığı konuşmada Binali Yıldırım, “Bugün çöpü, çamuru konuşmuyoruz. Sular akmıyor demiyoruz. O dönemi yaşayanlarla bu dönem yaşayan gençlerimizin bunu anlaması zor. Anlamalarını da beklemiyoruz, ihtiyaçlar değişiyor ama devam ediyor. Sonra Cumhurbaşkanı ile beraber sosyal belediyecilik geldi. Daha sonra gelen arkadaşlar ve bizim İstanbul'a yaptıklarımız Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı, tüneller ve metrolar bunlarla beraber İstanbul 3.0 dönemini geride bıraktık. Şimdi İstanbul 4.0 diye yola çıktık, bu da akıllı şehir, akıllı İstanbul yönetimidir. Bu şekilde İstanbul'u dünyanın 10'uncu büyük şehri haline getirme hedefinin gerçekleşmesidir. Eğitimiyle kültür ve sanat hayatıyla, ulaşım ve trafik sorunun çözmüş, sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken her türlü çalışmayı yapan, turist sayısını 13 buçuk milyondan 22 buçuk milyona çıkartmış, Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hâsılasındaki payını 232 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarmış. İhracattaki payını 78 milyar dolardan 125 milyar dolara çıkarmış. Türkiye'de son 5 yılda istihdama en az 500 bin girdiyle İstanbul'a katkı sağlayan bir şehir hayal edin. Sadece 2023'e giderken dünyada marka şehir olmuş olmayacak aynı zamanda Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl hedeflerini de gerçekleştirme de itici bir güç olacak” dedi.

“İstanbul'u çıkarttığımız zaman Türkiye yüzde 35 fakirler”

“İstanbul olmayınca Türkiye haritası eksik kalır” diyen Yıldırım, “İstanbul'u çıkarttığımız zaman Türkiye yüzde 35 fakirler. O yüzden İstanbullulara çok görev düşüyor. İstanbul bugün 100 lira verginin 50 lirasını toplayan şehirdir. İstanbul ihracatın yüzde 45'ini tek başına yapan şehirdir. Milli gelirimizin 3'te 1'ini karşılayan şehirdir. İstanbul tek başına devlet olsa, Avrupa'nın 13'üncü dünyanın 41'inci büyük devleti olur. 140 ülkenin milli gelirinden daha fazla milli gelir üreten bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şehir daha fazla ülkenin kalkınmasına, milletin refahına katkı yapacak imkâna da, potansiyele de sahip, tarihi geçmişi, kültürü ve doğal zenginliğini de var. Napolyon'un dediği gibi, ‘eğer dünya bugün tek devlet olsa baş şehri İstanbul olurdu'” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik'e plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker