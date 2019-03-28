Binali Yıldırım: 'İstanbul Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi olacak'

Binali Yıldırım, "İstanbul'a hizmet onurların en büyüğüdür. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehir, Türkiye'nin özeti, ihracatının ve verginin yarısı. Gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'a geliyor, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği. Böylesine bir şehirin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak bir onurdur. 79 gündür sahalardayız, sahalar gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar. İstanbul'un kaygılarını ve gençlerin beklentilerini konuştuk. İstanbul'un bir çok insanıyla bir araya geldik. Çok şeyi anlatma fırsatı da bulduk."

5 YIL SONRA İSTANBUL NASIL OLACAK?

İstanbul'un 5 yıl sonra nasıl olacağını anlatan Yıldırım, "İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde teröre bulaşmış adayların olduğunu belirten Yıldırım, "Birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş haldeler. Terörle iç içe olan HDP dahi, Saadet Partisi ve CHP de orada. Bu denklemi hiç düşündünüz mü? Listede yer alanları YSK inceliyor ve öyle onaylıyor. Herhangi bir seçilme hallerini kaybettiği anlaşılırsa YSK aday seçilse de bunlara mazbatasını vermez. Mazbata vermiş olsa bile kesin bir suç ortaya çıkarsa Türkiye bir hukuk devleti gereken yapılır" diye konuştu.