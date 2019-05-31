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Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti

Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti
Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti - Tıkla İzle

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların yanı sıra Binali Yıldırım'a turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, esnafların sıkıntılarını dinledi. Bir vatandaş ise Binali Yıldırım'ın yanına gelerek, kayınvalidesiyle telefonda konuşturması renkli görüntüler oluşturdu. Karşılarında Binali Yıldırım'ı görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 

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