Binali Yıldırım, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Ensar Dikgöz tarafından, iftar yemeği için öğrenci evine davet edildi. Yıldırım, gencin kendisine sosyal medya hesabı üzerinden attığı “Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz” mesajına, “Gençler iftara sizdeyim, konum atın” şeklinde cevap vererek daveti kabul etti. Ardından Yıldırım, gencin Üsküdar'da arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evine iftar için misafir oldu. Binali Yıldırım'ı iftar için evlerinde ağırlayan gençlerin heyecanı adeta gözlerinden okundu.

Yıldırım, yemekten önce gençlerle uzun ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet esnasında gençler, Binali Yıldırım'a evlerine gelip sofralarına misafir olduğu için teşekkürlerini iletti. Ayrıca Yıldırım, gençlerden birinin annesi ile telefon ile görüntülü konuşma yaparak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Duanın ardından Binali Yıldırım ile gençler birlikte oruçlarını açtı.