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Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti

Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti
Binali Yıldırım Sancaktepe'de vatandaşlarla çay içti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’de Bahçelievler Caddesi esnafıyla çay içti. Çayını kıtlama içen Yıldırım, “Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de kadın STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldikten sonra Bahçelievler Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sinoplular Derneği'ne davet edilen Yıldırım, burada vatandaşlarla çay içti. Çayını ‘kıtlama' tabir edilen şekilde içen Binali Yıldırım, basın mensuplarının “Erzincanlılar böyle mi içer?” sorusuna, “Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma” diyerek yanıt verdi. Yıldırım'ın yanıtı gülüşmelere neden oldu. 

Ardından öğle namazını kılmak üzere Yenidoğan Merkez Camii'ne geçen Binali Yıldırım, burada cenaze namazına da katıldı.  

Caner Evyapan - Mustafa Biçer
 

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