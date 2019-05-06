Binali Yıldırım: 'Seçimin patronu YSK kararını vermiştir'

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, teravih namazını Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde kıldı. Yıldırım'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Teravih namazından sonra YSK'nın İstanbul kararını değerlendiren Yıldırım, “Elde edilen hazırlanan rapor görüşüldü, seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulunun yazılı kararı, resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şuanda bilmiyoruz. Bu konuda açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul için, İstanbullular için hayırlı uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var, Türkiye hukuk devleti, hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu, ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK kararının bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir. İstanbulumuz için hayırlı olsun” dedi.

“Amacımız İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak”

Seçimlerin tekrarının ne anlama geldiğini anlatan Yıldırım, “Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur, aynı seçmen listeleriyle aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Bunun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir, bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur; biz başından beri İstanbul'a hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız yenilecek seçimlerle de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kucaklamaktan, birleştirmekten yanayız”

Yeni seçim dönemindeki stratejisinden de bahseden Yıldırım, ”Olay çok daha taze, bunları pratik kurullarımızla teşkilatlarımızda görüşeceğiz. Ona göre kampanyamızın çerçevesini belirleyeceğiz. Biz gerginlikten değil, ayrıştırmaktan değil, kucaklamaktan, birleştirmekten yanayız. Bu ülke hepimize yeter, bu ülkedeki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Her türlü inanış, yaşayış İstanbul'un en önemi zenginliğidir. 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz. İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız ve desteklerini isteyeceğiz” dedi.

“Mutlaka sandığa gidelim”

YSK kararıyla yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde seçmene sandığa gitmeleri çağrısını yapan Yıldırım, “Yüksek katılım olursa demokrasi sandıkta o kadar tecelli etmiş olur. Bu vesileyle bütün İstanbullu hemşehrilerimizden özellikle talebimiz mutlaka sandığa gidelim ve orada İstanbul'un geleceği için benim de sözüm var diyelim ve oyumuzu kullanalım. Demokrasinin güçlenmesi için, bu şehrin geleceğinin çok daha güzel hizmetlerle buluşması için siz de katkı sağlayın diye çağrı yapmak istiyorum” diye konuştu.

Teravih namazının ardından Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte camiden ayrıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.