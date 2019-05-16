Binali Yıldırım Sultangazi'de Tan ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında Sultangazi İsmet Paşa Mahallesinde ikamet eden Üzeyir ve Sultan Tan çiftinin evinde iftarını açtı. İftarın ardından aile yakınlarıyla sohbet eden Yıldırım, daha sonra kendisini çaya davet eden mahalle sakinlerinden Adem Dalbay'ın evine konuk oldu. Aile üyeleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterip ‘Başkan Yıldırım' sloganları eşliğinde mahalleden ayrılan Yıldırım, son olarak İsmet Paşa Mahallesi 89'ncu sokak üzerinde bulunan İlhami ve Zehra Bozali çiftinin evini ziyaret etti. Burada çay içen ve aile yakınları ile sohbet eden Yıldırım daha sonra evden ayrıldı.