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Binali Yıldırım, Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti

Binali Yıldırım, Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti
Binali Yıldırım, Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geldiği Diyarbakır’da Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Yıldırım, esnafın Ramazan bayramlarını kutlayıp döner kesip, limonata ve meyan kökü şerbeti içti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, tarihi Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Gazi Caddesinde bulunan esnafı sevgi gösterisi arasında tek tek ziyaret eden Yıldırım, esnafın bayramını tebrik ederek hayırlı işler diledi. Gazi Caddesinde bulunan esnaf ziyareti sırasında döner kesip, limonata ve meyan kökü şerbeti içen Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar bir birleriyle yarıştı. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı. 

Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra farklı bir programları olması nedeniyle, bir süre Sur ilçesinde bulunan bir restoranda dinlendikten sonra bölgeden ayrıldı.  

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