İhlas Haber Ajansı

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Binali Yıldırım, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşuyor!

Binali Yıldırım, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşuyor!
Binali Yıldırım, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşuyor!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber Seçim Özel'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BİNALİ YILDIRIM'DAN TGRT HABER'DE SEÇİME ÖZEL AÇIKLAMALAR: 

Binali Yıldırım'ın önemli açıklamalarından satır başlıkları:

5 YIL SONRA İSTANBUL NASIL OLACAK?

İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın.

MİLLET İTTİFAKI VE LİSTEDE TERÖRE BULAŞAN ADAYLAR 

Birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş haldeler. Terörle iç içe olanlar HDP dahip Saadet Partisi ve CHP de orda. Bu denklemi hiç düşündünüz mü? Listede yer alanları YSK inceliyor ve öyle onaylıyor. Herhangi bir seçilme hallerini kaybettiği anlaşılırsa YSK aday seçilse de bunlara mazbatasını vermez. Mazbata vermiş olsa bile kesin bir suç ortaya çıkarsa Türkiye bir hukuk devleti gereken yapılır

ANKETLER

Kazanamam korkum yok benim. Biz seçime kazanmak için girdik ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz. İnşallah İstanbullular'ın desteğiyle tecrübe kazanacak. 

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

-İstanbul Türkiye ekonomisinin bel kemiği

-79 gün içerisinde İstanbullular bize çok şey verdi

-Seçime kazanmak için girilir ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz

-(İstanbul neden oy vermeli?) 5 yıl sonra İstanbul Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi olacak.

-(İttifak açıklaması ) Biz ikiyiz ama karşı tarafta birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş halde

- (Teröre bulaşmışlar nasıl aday oldu) YSK milletvekili seçilme şartlarını arar

- YSK aday seçilse de mazbatasını vermeyebilir

-Tekrar 7 Haziran havası gayretindeler 

- Bu millet onlara prim vermez. İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor.

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