Binali Yıldırım: 'Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK terör örgütüdür'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kahvaltı Programı'na katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da yaşayan herkesin birbirine et ve kemik gibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yapmışız. Bugün mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK, terör örgütü FETÖ aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt insanların gelecek umutlarını yok etmiştir. Türk Kürt kardeşlerimizi birbirine düşman etmiştir" dedi.

Etnik kimliğin olumsuzluk olmaması gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar tarih boyunca büyük acılar yaşattı. Bu acıları yaşatan zihniye bugün sizi kucaklıyorum diye etrafınızda dolaşıyor. Bu tam bir ikiyüzlülük. CHP zihniyeti deyince aklınıza neler geliyor. Dersimi hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz' dedi.

Farklı olmayan bir şey varsa gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Bölgenin kalkınma açığını kapatmak için çok yatırım yaptı. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

"İstanbul seçimi yapıyoruz sözde herkes burnunu soktu, Avrupa Amerika bu bile bir şey gösteriyor"

İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hedefimiz bir çocuklarımızın geleceği hepimizin meselesi. İstanbul deyince aklımıza sıradan bir şehir gelmesin. Müjdelenmiş bir şehirdir. İstanbul Fatih'in fethettiği şehirdir. İstanbul 94'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehirdir. Emin ellere verilen o bayrak 25 yıl sonra İnşallah ehline verilmek suretiyle İstanbul'un geleceği aynı şekilde inşa edilecek. Kayırmacılık, hemşehricilik bunlar çok konuşuluyor. Algı olgunun önünde bazen. Bunlar benim için önemlidir. Rabbim nasip ederse eğer bu göreve gelirsem ayrı gayrı yok. Aynı sevgiyi göstereceğim. Bölge insanından yakın çalışma arkadaşım olacak. Herkese hak ettiği kadar yer verilecek.

Hiç kimse kendini yalnız bırakılmış dışlanmış hissetmeyecek. Gönül kırmak kolay gönülleri yapmak zordur. Biz zora talibiz. Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, kırgınlıklar olabilir. Bunun çaresi kırgınlıkları daha da derinleştirmek değil, bunların üzerine sünger çekip yeni bir geleceğe başlangıç yapmak zamanıdır. Aramıza fitne girmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul seçimi yapıyoruz sözde herkes burnunu soktu Avrupa Amerika bu bile bir şey gösteriyor. Türkiye'nin istikrarının ne kadar önemli olduğun bir kez daha seçimler göstermiştir. Husumetimiz yok kimseye kendimi diğer adayla kıyaslayacak değilim. 11 yaşımda geldim bu şehre. Zaman 11 yaşındaki bir çocuğu Binali Yıldırım yapan bu şehre vefa borcunu ödeme zamanıdır. Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'la birlikte yürümeye var mısınız" diye konuştu.

Mustafa Esen

