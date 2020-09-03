Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerinde Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın durumlarının şu an için iyi olduğunu belirten Bakan Koca, kendilerini evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını açıkladı. Ayrıca Bakan Koca paylaşımında, "Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" notuyla salgından tedbir yoluyla korunma mesajı verdi.

Mevlüt Hasgül



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