Binali Yıldırım: 'Veri kopyalama işi FETÖ taktiğidir'

Binali Yıldırım, İBB'deki 'veri kopyalama' işlemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım veri kopyalama olayıyla ilgili, "Vatandaşlarımız bilsin, teknoloji ile aram iyidir. Veri yedekleme ile kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor hem de iki yerde. Bir bilgisayarınız da bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin sadece ön kısmını ifade etti. Tabi ki belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ama neden kopyalama ihtiyacı duyuyor. O mahkeme kararı da yanlış dedi. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiği, bunu geçmişte onlar yaptı. Üç tane de dışarıdan uzman görevlendirildi. Kozmik odalara dışarıdan aday tahin edip görev veremezsiniz" dedi.