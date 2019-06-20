İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binali Yıldırım'a Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de büyük ilgi

Binali Yıldırım'a Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de büyük ilgi
Binali Yıldırım'a Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de büyük ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gezdiği Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları kapsamı Yıldırım, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini gezdi. Seçim otobüsüyle iki ilçeyi gezen Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü'nde vatandaşların teklifini kırmayan Yıldırım AK Nokta'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Yıldırım Büyükçekmece'de vatandaşlara seslendiği kısa konuşmasında, “Daha çok çalışacağız daha çok gayret edeceğiz. İnşallah Pazar günü Büyükçekmece'de, Tepecik'te yeni bir destan yazacağız. Bu coşkunuz sevginiz olduğu müddetçe evvelallah bize durmak yok” dedi.  

Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.