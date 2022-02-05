Binali Yıldırım'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak'ta 84 kamu yatırımının açılışını için gelmesi planlanan ancak korona virüse yakalandığı için canlı bağlantı ile törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi. Erdoğan ile birlikte canlı bağlantı ile açılış kurdelesini kesen Binali Yıldırım yeni yol ile birlikte Kilimli ilçesine hareket etti. Burada vatandaşlar buluşan Yıldırım, Grizu-263 takımı ile de görüştü. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Belediye ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyerek şunları söyledi:

"Saygı değer Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisi Zonguldak'a gelmek istiyordu ancak bu sebeple gelemedi. Bize görev verdi. Biz de burada sahil yolu tüneller ve 84 tesisin açılışını yaptık. COVİD olunca karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüs belası da hayatımızdan defolup gider."



Emrecan Bayram - Yasin Erdem

