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Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama
Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan CHP adayı İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama yaparak, ""Açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kısıklı'daki Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı .Yıldırım, bazı sanatçıların sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'na desteğiyle ilgili konuşarak; "Herkes görüşünü ortaya koyabilir . Eleştiri boyutunda olabilir. Hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. İdeolojik kümelenme yapma yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir beis yok. Açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.  

Caner Evyapan - Metin Başar

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