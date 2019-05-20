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Binali Yıldırım'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

Binali Yıldırım'dan Galatasaray'a tebrik telefonu
Binali Yıldırım'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti. Binali Yıldırım telefon görüşmesinde, "Büyük bir başarıya imza atarak 2018 - 2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray takımımızı tebrik ediyorum. Sonucun Galatasaray Spor Kulübüne ve Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.  

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