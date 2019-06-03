Binali Yıldırım'dan, İmamoğlu ile canlı yayın açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Yıldırm, Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayın hakkında da açıklamlarda bulundu.

Yıldırım, ortak yayına ilişkin "Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum. Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler. Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız. Dolayısıyla her şeyi konuşuruz ama benim muradım İstanbulluya faydalı olan neyse onu konuşalım. İstanbulluya ne yapacağız, İstanbullu gençlere ne yapacağız, İstanbullu kadınlara ne yapacağız. İstanbul'un kültür hayatına, saanat hayatına hangi katkıları sağlayacağız. İstanbul'un ekonomisini nasıl daha geliştireceğiz. Tüm bunları konuşmak lazım" dedi.