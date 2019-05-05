Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: 'Yarından itibaren karar verilmesini bekliyoruz'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'teki Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra 31 Mart Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım beraberindekilerle açıklama öncesi caminin yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Vatandaşların Ramazan-ı Şerifini tebrik eden Yıldırım, “Özellikle İstanbullu hemşehrilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz” dedi.

Seçimlere ilişkin açıklamalarında bulunan ve son günlerde ‘belediye başkanlığının kendisine verilmesi' gibi açıklamaların yapıldığına tepki gösteren Yıldırım, “Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu'dur. Dolayısıyla herkesin YSK'nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir, biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor mesela dün bir yazar ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu'ndan alınıp Binali Yıldırım'a verilebilir. Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK'nındır” ifadelerini kullandı.

Son olarak anneler gününe ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Annelerimiz bizim her şeyimizdir. Cennet annelerimizin ayakları altındadır diyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla annemiz için ne yapsak azdır. Genç yaşta annesini kaybetmiş birisi olarak anne sevgisini, anne hasretini, herkes bilir ama ben yaşayan birisi olarak daha iyi bilirim. Dolayısıyla annelerimizi, bizi dünyaya getiren, bu ülkeye hizmet etme imkanı veren, eli öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum, annelerimiz evlatlarını ülkeye, vatana, millete güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler. Özellikle alçak terör örgütünün şehit ettiği aslanlarımıza kahraman Mehmetlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, şehit annelerimize sabrı cemil ihsan etsin diliyorum. Ülkemiz birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde toprağımıza, bayrağımıza, devletimize, düşmanlık besleyen bütün unsurları temizleyecektir. Bu millet buna kararlıdır. Bu mücadeleyi bu topraklarda bin yıldır veriyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi bozan hiçbir faaliyete Allah'ın izniyle bu millet fırsat tanımayacaktır” diye belirtti.