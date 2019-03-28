Binali Yıldırım'dan İstanbul trafiğini rahatlatacak çözümler

TGRT Haber ve İHA Seçim Özel yayınında konuşan Binali Yıldırım planlarını böyle açıkladı:

''Raylı sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. ''285 kilometre metro yapacağız, E-5 ile TEM arasında yol projesi var, Haliç'te ekolojik ada ve köprü oluşturacağız. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile.

Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

'Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin KM yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız'

İşte İstanbul'un raylı sistemler haritası: