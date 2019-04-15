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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı."

"Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin 500 civarında oy farkıyla kazandığını ifade etti."

"Biz de aynı gece 11'i 25 geçe eldeki bilgilere göre biz kazandığımızı söyledik."

"Şaibelerin ve usuülsüzlüklerin gündeme geldiğini gördük. "

"Yargı süreci devam ediyor"

 “Biz hukukun peşindeyiz. Vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlarda 27 binlerde olan fark bugün 12 bin 200 seviyesine inmiştir” dedi.

"Partiler çeşitli itirazlarda bulundu. 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77'si reddedilmiş 7'si kabul edilmiş. CHP 44 itiraz dilekçesi vermiş 4'ü kabul edilmiş. 2019 seçimlerinde toplam 522 itiraz var” dedi.

 “Tüm oylar yeniden sayılabilmiş olsaydı sonuç böyle olmazdı” dedi.

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