Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın annesi 84 yaşındaki Fahriye Yıldırım, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlamak üzere Çekmeköy ilçesi Günyamaç Alpkaya Camii'ne getirildi. Binali Yıldırım ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Yıldırım'ı, acı gününde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Hayati Yazıcı, eski Bakanlar Recep Akdağ, Fikri Işık, AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, Okçular Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, siyasetçi Mehmet Sevigen, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Sultanbeyli Belediye Başkani Hüseyin Keskin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve eski vali Muammer Güler yalnız bırakmadı.

Fahriye Yıldırım'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında konuşan Binali Yıldırım, cenazeye katılanlara teşekkür etti. Annelerini son yolculuğuna uğurladıklarını kaydeden Yıldırım, acılarının büyük olduğunu söyledi. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi Çekmeköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Aykut Zor - Muharrem Çam



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