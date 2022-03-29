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Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Didim'de bir aparmanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 14:45 sıralarında Çamlık Mahallesi Çağlar Caddesi üzerinde bulunan Duygu Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle çevrede kısa süreli korkulu anlar yaşandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Çalışkan
 

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