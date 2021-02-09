İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu

Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu
Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu

Sultangazi’de şiddetli fırtınada bir binanın çatısı uçarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi koşarak kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu - Tıkla İzle

Sultangazi'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarda bazı binaların çatıları uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İhbar üzerine çatının uçtuğu bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yola düşen parçaları toplamak için çalışma başlattı.

Binanın çatısının uçtuğu sırada sokakta olan bir kişi son anda parçaları görerek koşmaya başladı. Vatandaşın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düştüğü sırada bir kişinin koşarak binaya girdiği görülüyor.

Furkan Tan

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.