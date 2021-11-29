Binanın çatısı uçunca çeyizleri böyle kaçırdılar

Olay, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçarak sokağın ortasına düştü. O sırada çatının üzerinde bulunan Akın Aydoğdu ve sokakta bulunan Nurcan Necibe Korkmaz son anda kurtuldu. Akın Aydoğdu'nun damadı ise çatı katında bulunan çeyizleri kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

“Ölümden döndük”

Fırtına çıktığında çatının aşağıya indiğini söyleyen Akın Aydoğdu, “Ben üzerine çıktım. Ne var diye bakayım dedim. Sonra çatı yerinden kalktı. Beni bile kaldırdı. Ben bile çatıyla gelebilirdim. Allah'tan kimse yoktu. Korktum, bu kısmı göremiyordum. Düştüm, bıraktım kendimi. Çocuklara bağırdım, yaklaşmayın, çatı gidiyor dememe kalmadan çocuklarım çıktı, ‘Baba bırak gel' derken çatı komple aşağıya indi. Ölümden döndük, Allah kurtardı. Ama belediyemizden yardım bekliyoruz” dedi.

“Saniyeyle kurtulduk”

Çatı uçmadan önce aşırı derecede rüzgar olduğunu söyleyen Nurcan Necibe Korkmaz ise, “Abi de çatının üzerindeydi. Kapıyı açmamla çatı yere düştü. Abi de kendini tuttu orada. Sonra da zaten herkesi aradık, geldiler. Biz tam kapının önündeydik. Dışarı çıkıyordum, çocuklar için sobayı yakacaktım o sırada olanlar oldu. Saniyeyle kurtulduk” diye konuştu.

Fırtına sonrası binanın çatısı çöktü

Öte yandan Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Dergah Sokak üzerinde de fırtına sonrasında bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mustafa Uslu