Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Zerdeşt' kod adlı teröristin duruşması ertelendi

Erzurum Dumlu 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlar ve sanıklardan Eski Güvenlik Korucu Başkanı Mehmet Yıldırım ile Ömer Tutar da duruşmada hazırda bulundu.

Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili kendisine atılan suçlamaların asılsız olduğunu savunan Çelik, “Savunma için ek zaman istiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanıklardan Mehmet Yıldırım ile Ömer Tutar da beraatlarını talep etti.

Sanık Çelik'in avukatları da, mahkeme heyetinden müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise Çelik'in tutukluğunun devamına karar verirken dosyadaki diğer sanıklara yurtdışı yasağı koydu. Ara kararın verildiği duruşma, 19 Ocak 2023 gününe ertelendi.

Uğur Ulu



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