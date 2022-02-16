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Binbir çeşit şarj aleti tarih olacak

Binbir çeşit şarj aleti tarih olacak
Binbir çeşit şarj aleti tarih olacak

Avrupa Birliği komisyonunun, USB-C teknolojisinin tüm akıllı telefonlar ve diğer tüm elektronik aletler için standart bağlantı noktası haline getirilmesi ve şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı satılmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine yapacağı güncellemeler, Türkiye’de de değerlendirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2022 Yılı Kurum Dışı İş Planı Raporu'nda her türlü cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi, ilgili düzenlemelere uygun olarak üretilip hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yapılması stratejik plan hedefi doğrultusunda, Ortak Şarj Cihazı Düzenleme Çalışması yer aldı.

Rapora göre, BTK tarafından, Avrupa Birliği komisyonu tarafından Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde yapılması planlanan güncellemenin Türkiye'de de USB-C (çift taraflı şarj aleti) teknolojisinin tüm akıllı telefonlar gibi teknolojik aletler için standart bağlantı noktası haline getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca, akıllı telefonların yanı sıra tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve video oyun konsolları için şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı satılmasına yönelik düzenleme yapılması gibi Türkiye'de de benzer bir düzenlemenin yapılması değerlendirilecek.

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik
 

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